75 Jahre Soziale Marktwirtschaft Kreissparkasse in Erkelenz zeigt neue Ausstellung

Der Name Alfred Müller-Armack dürfte heute nur noch den größten Geschichtsexperten etwas sagen. Hinter dem Ökonomen verbirgt sich allerdings der wohl wichtigste Architekt hinter der Sozialen Marktwirtschaft, die ab 1949 unter dem damaligen Wirtschaftsminister und späteren Bundeskanzler Ludwig Erhard entscheidend dazu beitrug, Deutschland wieder zu Wohlstand zu verhelfen. 75 Jahre ist dieser Ursprung nun her – und das wird in diesem Monat auch in der Zentrale der Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz sichtbar. In der Schalterhalle steht ab sofort bis zum 3. Mai eine für alle zugängliche Ausstellung. Konzipiert hat sie die Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft.