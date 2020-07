Sommertaverne in Erkelenz : Kleinkunst und Live-Musik in der Innenstadt

Erkelenz Die „Sommertaverne“ soll wieder Menschen nach Erkelenz locken. Die Besucher erwarten verschiedene Auftritte, von Kleinkunst bis Musik. Das Konzept wurde bereits vor Corona entwickelt.

Zusätzliche Events vor allem in den Sommermonaten und Sommerferien haben sich besonders die Gastronomen an den zentralen Plätzen in der Innenstadt auch schon vor der Corona-Pandemie gewünscht. Deshalb wurde gemeinsam mit ihnen ein Konzept erarbeitet, das nun – wenn auch in eingeschränkter Form – umgesetzt werden soll.

Gestartet wird am Freitag, 3. Juli, ab 18 Uhr mit den „Marching Gonzos“ am Alten Rathaus. Am Samstag, 4. Juli, bringen die „Kölsche Adler“ ab 17 Uhr „dat echt kölsche Jeföhl“ nach Erkelenz. Die sieben rot gekleideten Jungs machen den Auftakt am Alten Rathaus und ziehen dann weiter: Gegen 18 Uhr werden sie am Franziskanerplatz erwartet, etwa um 19 Uhr geht die Reise zum Johannismarkt und die Tour endet mit einem Auftritt gegen 20 Uhr am Ziegelweiherpark.