Sommertaverne feiert Premiere auf Erkelenzer Plätzen : Sommermagie am Alten Rathaus

Sommermagie am Alten Rathaus

An Freitag fiel der Startschuss für die Taverne unter den Arkaden des Alten Rathauses in der Erkelenzer Innenstadt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Die „Sommertaverne“ in Erkelenz feierte ihr Debüt – Live-Musik und Kleinkunst sollen die Innenstadt beleben. Herzstück des neuen Angebotes aus der Ideenschmiede des Stadtmarketings sind die Arkaden am Alten Rathaus.

Erkelenz Die Sommertaverne sorgt nicht nur generell für gute Laune in der Stadt, sie hilft vor allem den ansässigen Gastronomen, die dank der Events auch wieder mehr Gäste begrüßen dürfen. Das Herzstück des neuen Angebotes aus der Ideenschmiede des Stadtmarketings sind die Arkaden am Alten Rathaus – dort sorgen Liegen und sommerliche Dekoration für Urlaubsatmosphäre.

Die Kölner Reggae-Kombo „Marching Gonzos“ und die aus der Karnevalsszene bekannten „Kölsche Adler“ machten den Anfang und zogen mit ihren Instrumenten von Platz zu Platz. Mehrere Bands, aber auch ein Pianist, ein Feuerspucker, Jongleure und Sänger werden in den kommenden Wochen durch die Stadt ziehen und für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen. Weitere Ideen ließen sich unter Beachtung der Sicherheitsabstände nicht umsetzen, bleiben den Initiatoren aber für die künftigen Veranstaltungsjahre in der Hinterhand.

Programm Die „Marching Gonzos“ hätten eigentlich bereits vergangene Woche spielen sollen. Zu den Bandterminen gehören „Switch“ am Samstag, 11. Juli, und „Kuhl un de Gäng“ am Samstag, 15. August.

„Unser Ziel ist es, das Gefühl von ‚Urlaub zu Hause‘ zu vermitteln. Durch Corona bleiben viele Leute den Sommer über hier, also möchten wir die Gelegenheit bieten, die Stadt neu zu entdecken“, erklärte Stephan Jopen vom Stadtmarketing. Es sei eine Möglichkeit, trotz Beschränkungen in den Genuss von Live-Musik zu kommen und dabei auch ganz ausgefallene Bands zu erleben. Stolz ist er auf die Zusage von „Kuhl un de Gäng“, die eigentlich beim abgesagten Lambertusmarkt hätten spielen sollen. „Die sind im Rheinland keine kleine Nummer, dass sie jetzt doch zu uns kommen, ist wie ein Ritterschlag“.

Zusätzliche Events in den Sommermonaten hatten sich die lokalen Gastronomen schon länger gewünscht, das Konzept der Sommertaverne gab es schon seit Mitte 2019. Ursprünglich sollten die Wochenenden der Sommerferien den Rahmen für das Angebot bilden und die Events sollten hauptsächlich an den Arkaden stattfinden. Nachdem aber in den vergangenen Wochen die ersten „Walking Bands“ bereits erfolgreich durch die Stadt geschickt wurden, beschloss das Team des Stadtmarketings, den gesamten Innenstadtkern miteinzubeziehen.