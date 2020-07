Workshops im Sommer-Kunsttreff : Kreative Wochen auf Haus Hohenbusch

Erkelenz Der Sommer-Kunsttreff lockte trotz Sicherheitsauflagen wieder viele leidenschaftliche Künstler zu den vielfältgen Workshops und Kursangeboten ins ehemalige Kreuzherrenkloster. Für einige Kurse gibt es sogar noch freie Plätze.

Der Sommer-Kunsttreff auf Hohenbusch findet noch statt bis einschließlich Sonntag, 12. Juli. Für einige Kurse wie „Marmormehl, Pigmente & Co“ am 8. und 9. Juli oder „Copper- und Bronze-Clay“ vom 10. bis 12. Juli gibt es freie Plätze (www.sommerkunsttreff-hohenbusch.de).

Das Arbeiten mit Epoxidharz war selbst für langjährige Teilnehmer des Kunsttreffs eine völlig neue Erfahrung, die in Zukunft öfter angeboten werden soll. Eine regelrechte Institution ist dagegen der Specksteinkurs, der inzwischen auf dem überdachten Hof stattfindet. Brigitte Heinz besucht den Kurs schon seit etwa 20 Jahren immer wieder. „Manchmal habe ich konkrete Ideen, die ich umsetzen möchte, aber manchmal hat der Stein auch eigene Pläne. Es ist gewissermaßen ein Kampf zwischen Mensch und Material“, lachte sie und sprach über immer neue Herausforderungen beim Formen der Skulpturen. „Es ist faszinierend, wenn nach der Politur Farben und Töne zu sehen sind, die man gar nicht vermutet hätte. Am Ende fügt es sich aber immer, und man ist stolz auf das Endprodukt“. Zudem könne man seine Gedanken bei der Arbeit schweifen lassen, der Schaffensprozess habe etwas Meditatives. „Über die Jahre hinweg hat sich ein harter Kern gebildet, der immer wiederkommt. Ich freue mich immer schon auf die Tage hier, es ist wie ein Stück Urlaub“, sagte Heinz. „Man trifft auf nette Menschen, kann kreativ sein und sich angeregt austauschen. Der Kopf wird frei“, fügte Elisabeth Jakobs an, früher selbst Teilnehmerin, die den Kurs nun seit etwa sechs Jahren leitet.