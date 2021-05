Sommergefühle im Erkelenzer Land : Sonne lockt die Menschen ins Freie

Erkelenzer Land Die Corona-Pandemie ist natürlich noch lange nicht besiegt. Doch gefühlt hatte dieses Wochenende im Erkelenzer Land etwas von Neustart.

Nach einem verregneten Mai ist der Sommer endlich da – pünktlich zu den ersten Lockerungen. Gut gelaunte Menschen in den Eisdielen und Biergärten, Familien und Jugendliche in den Parks, Fahrradfahrer und Biker auf den Straßen und dazu eine Natur in voller Pracht – das alles machte dieses Wochenende zum bislang schönsten des Jahres.