Neue Technik für Kläranlage Solar-Faltdach soll in Erkelenz tonnenweise CO2 einsparen

Auch die Stadt Erkelenz versucht, Energie einzusparen. Und nirgendwo wird in den Einrichtungen der Stadt so viel Energie verbraucht wie in der Abwasserreinigungsanlage (ARA). 1,75 Millionen Kilowattstunden verbraucht sie. Deshalb wird viel getan, um hier selbst Strom zu erzeugen. Ein Blockheizkraftwerk verstromt bereits das durch die Vergärung des Klärschlamms anfallende Biogas, das deckt etwa 25 Prozent des Eigenbedarfes. Eine in dieser Form weltweit noch sehr neue Technologie soll für weiteren klimafreundlichen und günstigen Strom sorgen: Ein Solarfaltdach über einem der Becken steht kurz vor der Umsetzung und soll demnächst weitere 13 Prozent des benötigten Stromes liefern. Damit würde die Anlage dann fast die Hälfte ihres benötigten Stroms selbst produzieren können. Die Technik kommt von einer Firma aus der Schweiz, mit der Tiefbauamtsleiter Bernhard Rembartz schon seit längerer Zeit in Kontakt steht.