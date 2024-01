Grünschnittabfuhr So funktioniert die Abholung der Weihnachtsbäume in Erkelenz

In den sozialen Medien sei allerdings vermehrte Kritik an dieser Vorgehensweise erhoben worden, da vor allem ältere Menschen Schwierigkeiten beim Transport zur Grünannahmestelle haben könnten. „Das wollen wir natürlich verhindern“, sagt Isabell Wyes von der Stadt Erkelenz. „Deshalb können die ausgedienten und vollständig abgeschmückten Weihnachtsbäume in Erkelenz und den Dörfern nach den Feiertagen erstmals ohne Anmeldung einfach vor die Tür gestellt werden, denn ab diesem Jahr gibt es in der zweiten Januarwoche eine Grünschnittabfuhr“, erklärt sie. Die Termine finden Bürgerinnen und Bürger im Abfallkalender der Stadt, der online bereitsteht oder bereits in den Briefkästen zu finden war.