Auf dem Franziskanerplatz So war der erste Erkelenzer Abendmarkt

Erkelenz · Am Donnerstagabend waren viele Erkelenzer in die Stadt gekommen, um in entspannter Atmosphäre zu schlemmen, zu lachen und auf dem Markt einzukaufen.

05.07.2024 , 14:00 Uhr

Die Essensstände waren gut besucht. Foto: Ruth Klapproth

Von Kira Lückge