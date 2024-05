Dorftrödel zum Maistart Hochbetrieb in Granterath

Vor den Häusern, auf der Straße, in Garagen, in Einfahrten oder auch in Innenhöfen von Bauernhäusern gab es Stände zuhauf und viele Gelegenheit, sich mit Speisen und Getränken zu verköstigen. „Es macht Spaß“, so fasst Schnelle zusammen, „und es bringt Leben ins Dorf.“ Denn auch das ist ein Gedanke des gemeinsamen Dorftrödels: Die Menschen sollen ins Gespräch kommen. Verbunden hat das Organisationsteam die Trödelaktion mit einer Spendensammlung für den siebenjährigen Florian Haferkorn aus Klinkum, der körperlich beeinträchtigt, aber geistig total fit, in seinem Elektro-Rollstuhl umherflitzt und dabei sorgsam von seiner Mutter Melanie beobachtet wird. Sie ist wie ihre Schwester Sandra in Granterath aufgewachsen.