Städte im Vergleich So viele PV-Anlagen sind im Erkelenzer Land verbaut

Angesichts der nur etwas mehr als 19.000 Einwohner sind auch die 943 in Wassenberg installierten PV-Anlagen beachtlich. Hier gab es, genau wie in Erkelenz, mit 9,4 Prozent Zuwachs die größte Steigerung im Nordkreis. 2018 standen in Wassenberg noch 440 Anlagen, die Zahl hat sich seitdem also mehr als verdoppelt.