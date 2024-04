Einblick in den Stollen der Innenstadt Im Tunnel von Erkelenz

Es ist viele Jahrzehnte her, dass Menschen die Gelegenheiten hatten, sich so tief unter der Oberfläche der Innenstadt zu bewegen. Knapp fünf Meter unter dem Alten Rathaus errichten Arbeiter derzeit einen echten Bergmannsstollen. Was von außen nicht zu sehen ist: Mittlerweile haben sich die Arbeiter schon knapp 20 Meter vorgearbeitet. Ihr Ziel: Den mehr als maroden Abwasserkanal Stück für Stück zu entfernen und durch einen neuen zu ersetzen. Insgesamt geht es um eine Länge von knapp 180 unterirdischen Metern, vom Alten Rathaus bis zum Feller-Propeller am Kölner Tor.