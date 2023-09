Am Wochenende in Erkelenz So schön waren Kirmes und Schützenfest

Am Sonntag ist diese Zusammenführung im Sinne von „Glaube, Sitte, Heimat“ gelungen. Zufriedenheit herrschte bei den Schützen, Beifall gab es von den Zuschauern am Wegesrand. Der große Andrang vor der Stadthalle bei der Parade machte den Festzug zum erinnerungswürdigen Ereignis, das von zwei ärgerlichen Zwischenfällen gestört wurde. Ein Autofahrer musste nahezu ungebremst an einer Kreuzung an der Goswinstraße quer durch den Zug rasen, ein Hundebesitzer meinte, sein Vierbeiner müsse vor der kleinen Tribüne vor Haus Spiess einen mächtigen Haufen als Willkommensgruß hinterlassen. Doch ließen sich die Schützen von derlei Ungemach nicht beirren. Sie feierten ein gelungenes Schützenfest und nahmen nach dem Großen Zapfenstreich am frühen Abend zum Teil noch die Gelegenheit zu einem Bummel über die Burgkirmes wahr.