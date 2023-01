„Zukunftsvision Tagebaurand“ So plant Erkelenz die geretteten Kohledörfer neu

Zukunftsorte statt Geisterdörfer – unter dieser Überschrift startet in der kommenden Woche in Erkelenz ein Bürgerbeteiligungsverfahren, in dem die Stadt gemeinsam mit den Bürgern und einem Planungsbüro eine Vision für die fünf geretteten Kohledörfer am Rand des Tagebaus Garzweiler entwickeln will. 20 Quadratkilometer groß ist die Fläche, von der erst seit dem vergangenen Oktober feststeht, dass sie nicht vom Tagebaubetreiber RWE in Anspruch genommen werden wird. Am Donnerstag, 2. Februar, beginnt mit einer öffentlichen Veranstaltung ab 18 Uhr in der Erkelenzer Stadthalle der Prozess der Neuplanung.