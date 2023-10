Vor 100 Jahren in Erkelenz So lief der Separatistenaufstand

Schon seit 1918/19 gab es Bestrebungen, im Benehmen mit den französischen und belgischen Besatzungstruppen, sich vom Reich zu trennen. Diese separatistischen Bestrebungen nahmen am 1. Juni 1919 in Wiesbaden in der Ausrufung der Rheinischen Republik durch Hans Adam Dorten konkrete Formen an und schienen im Oktober 1923, auf dem Höhepunkt sozialer Not, ihr Ziel zu erreichen: die separatistischen Bünde um Dorten (Wiesbaden), Josef Smeets (Köln), Josef Matthes und Leo Deckers (Aachen) proklamierten am 21. Oktober in Aachen, am 22. Oktober in Wiesbaden und am 26. Oktober in Koblenz die Rheinische Republik.