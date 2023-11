Auf dem jüdischen Friedhof So läuft die Pogrom-Erinnerung in Erkelenz

Auch in diesem Jahr finden anlässlich der Reichspogromnacht vor 85 Jahren am Donnerstag 9. November, Aktionen zum Gedenken an die Opfer statt. Neben den Kranzniederlegungen auf den beiden jüdischen Friedhöfen durch Bürgermeister Stephan Muckel gestalten die weiterführenden Schulen eine Gedenkfeier, die um 16 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof an der Neusser Straße beginnt und nach einem gemeinsamen Fußweg ihren Abschluss auf dem Franziskanerplatz findet.