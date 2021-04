Christliches Leben in Erkelenz : So läuft die Firmung für 80 Jugendliche

Erkelenz An vier Terminen wird Weihbischof Borsch die Jugendlichen firmen. Corona-Regeln spielen dabei eine große Rolle – wie auch schon während der durchwachsenen Vorbereitung.

Die Firmung gehört zu den sieben Sakramenten und zählt damit zu den wichtigsten Anlässen im Leben eines jungen Christen. Eine große Feier wird es für die mehr als 80 Jugendlichen, die in Erkelenz in diesem Jahr gefirmt werden, wegen der Corona-Pandemie allerdings nicht geben. Durchgeführt werden soll die Firmung aber definitiv, wie die Pfarrei Christkönig mitteilt.

Statt an wie bisher zwei Terminen kommen die Firmlinge nun an vier Tagen in kleinen Gruppen in die Kirche: Jeweils an den Wochenenden um den 7. und 8. sowie 14. und 15. Mai. Trotzdem können die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren nur einen ganz kleinen Personenkreis mit zu ihren Feiern bringen. In St. Lambertus dürfen momentan maximal ein Drittel aller Sitzplätze belegt sein, das schreiben die Corona-Auflagen vor. „Auch die ansonsten üblichen Schutzmaßnahmen für Gottesdienste wie der Verzicht auf den gemeinsamen Gesang werden selbstverständlich berücksichtigt“, sagt Kaplan Philipp Schmitz.Die Gottesdienste werden geleitet vom Aachener Weihbischof Karl Borsch.