Am kommenden Wochenende So läuft die Burgkirmes in Erkelenz

Flächen In der unterrichtsfreien Zeit stehen die Schulhöfe an der Westpromenade, am Zehnthofweg und am Schulring als Parkplätze zur Verfügung. Außerdem können die Park-and-Ride-Anlagen an der Anton-Raky-Allee und der Neußer Straße, das Parkhaus Aachener Straße und außerhalb der Geschäftszeiten die Parkflächen der Verbrauchermärkte genutzt werden. Als zusätzliches Angebot wird die Tiefgarage am 8. und 9. September bis 23 Uhr und am 10. September von 13 Uhr bis 23 Uhr geöffnet sein. Parkgebühren für die Tiefgarage werden vom 8. bis 10. September nicht erhoben.

Verkehr Es wird gebeten, die genannten Stellplätze unmittelbar anzufahren, damit kein unnötiger Parksuchverkehr entsteht. Auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel trägt zur Verkehrsentlastung bei.

Kirmestaler Die beliebten Kirmestaler sind am Montag, 4. September ab 8 Uhr in der Stadtverwaltung, in Zimmer 48 erhältlich – solange der Vorrat reicht. Für den Preis von 20 Euro gibt es 25 Kirmestaler im Wert von 25 Euro. Die Kirmestaler gelten an allen Geschäften der Kirmes als reguläres Zahlungsmittel.