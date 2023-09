Erkelenz macht sauber So läuft der Dreck-weg-Tag am Wochenende

Mit einem „Dreck-weg-Tag“ beteiligt sich Erkelenz zum zweiten Mal am „World Cleanup Day“, der jährlich am dritten Samstag im September weltweit stattfindet. Die stadtweite Aktion geht zurück auf den Appell des Heimatpreisgewinners des Jahres 2021, Heinz Dickert. Seit rund 50 Jahren sammelt er fast täglich Müll in der Innenstadt auf. Die Bühne der Preisverleihung wusste er gut zu nutzen, um den Wunsch loszuwerden, dass sich mehr Menschen aus der Bürgerschaft finden mögen. Bürgermeister Stephan Muckel setzte diesen Wunsch erstmalig im vergangenen Jahr mit einem stadtweiten Dreck-Weg-Tag in die Tat um. Die Resonanz in der Stadt war bei der Premiere im vergangenen Jahr sehr stark: Allein 900 Kita-Kinder beteiligten sich, dazu in 40 Gruppen wie Vereinen, Familien oder Nachbarschaften knapp 700 weitere Menschen.