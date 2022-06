Auch Niederländer greifen zu : So kommt der Tankrabatt im Erkelenzer Land an

Der Andrang an der HEM-Tankstelle in Wassenberg. Auch viele Niederländer reihen sich in die Schlangen ein. Foto: Uwe Heldens

Erkelenzer Land Seit Mittwochmorgen drückt der Tankrabatt die Spritpreise zumindest etwas nach unten. An manchen Zapfsäulen herrscht dennoch gähnende Leere, andernorts ist gut zu tun.

Auf den ersten Juni haben viele Menschen hingefiebert, da er doch in Sachen Mobilität das Potenzial für viel Veränderung birgt. Zum einen ist das Neun-Euro-Ticket an den Start gegangen, zum anderen greift ab sofort der in den vergangenen Tagen viel kritisierte Tankrabatt. Seit Mittwochnacht sinkt die Energiesteuer, damit die Spritpreise günstiger werden.

An den Tankstellen im Erkelenzer Land zeigt sich ein unterschiedliches Bild. In Wassenberg etwa bei der Tankstelle HEM herrscht am Vormittag reger Andrang. Die Zapfsäulen sind alle belegt, Autofahrer müssen Geduld mitbringen, bis sie an der Reihe sind. In Grenznähe wenig verwunderlich: auch viele niederländische Kennzeichen stehen in der Schlange und warten. Durch den nun greifenden Tankrabatt lohnt sich die Fahrt über die Grenze für viele niederländische Staatsbürger wieder. Schon morgens um fünf habe es einen Andrang gegeben, bestätigen die Mitarbeiter.

In Erkelenz sind die Erfahrungswerte der Tankstellenmitarbeiter gespalten. Während die Mitarbeiterin der Shell-Tankstelle nahe der Autobahn bemerkt, dass dort immer viel los sei, müssen Tankwillige an der Shell-Tankstelle an der Krefelder Straße keine Wartezeit einplanen.

Bei den in unmittelbarer Nähe zueinander liegenden Tankstellen von Jet und PM Pfennings ist am Nachmittag gegen 16 Uhr ein merklicher Unterschied zu erkennen – und dass trotz gleicher Preise zumindest für Super-Benzin. Bei Jet sind alle Zapfsäulen belegt, auf der anderen Seite der Kreuzung ist deutlich weniger los. Es sei Zufall, dass sie heute tanken fährt, sagt eine Kundin bei Jet. Die günstigeren Preise nimmt sie trotzdem gerne mit. Eine andere Kundin betont, in den vergangenen Tagen auf nicht notwendige Fahrten verzichtet zu haben, um nicht noch am Dienstag tanken zu müssen. „Mit 1,93 Euro ist der Sprit aber immer noch teuer genug“, sagt sie. In D-Mark umrechnen sollte man da besser nicht, sagt sie und lacht.