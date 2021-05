Baumaßnahmen in Erkelenz : So ist der Stand auf den städtischen Baustellen

Erkelenz In Erkelenz hat die Stadt auch im Frühling zahlreiche Baustellen. Eine Übersicht über den Fortschritt an den wichtigsten Projekten.

Gebaut wird auch an Grundschulen: Die neuen Räume der OGS an der Luise-Hensel-Schule sind so gut wie fertig und sollen in Kürze freigegeben werden, an der Grundschule Kückhoven ist ein alter Raum mit bislang Abstellzimmercharakter in Schuss gebracht worden, er wird fortan als festes Klassenzimmer benötigt. An der Grundschule Gerderath dauert die Sanierung noch an, nach WC, Aufzugsturm und Bodenarbeiten im Verwaltungstrakt geht es nun ans Dach und an die Grundleitungen.