Update im Erkelenzer Bauausschuss So ist der Stand auf den städtischen Baustellen

Sanierung und Umbau der alten Schule in Holzweiler zum „Haus der Vereine“ schreiten voran – auch wenn die Baustelle seit Jahren Überraschungen bereithält. Die Fassaden sind fertig, die Arbeiten an der Stahl-Glaskonstruktion zwischen dem Hauptgebäude und den Nebengebäuden wurden begonnen und auch bei den Dachdeckungsarbeiten ist die Fertigstellung in Sicht. Das Mehrzweckgebäude in Neu-Keyenberg ist bis auf wenige Restarbeiten fertiggestellt. Auch die Arbeiten an den Außenanlagen gehen zügig voran, die Abnahme ist in Kürze geplant.