Kostenpflichtiger Inhalt: 75 Jahre Rheinische Post : So hat sich Erkelenz verändert

Foto: Archiv Erkelenz 9 Bilder So hat sich Erkelenz im Laufe der Jahre verändert

Erkelenz Vor 75 Jahren, mitten in einer Zeit des Wiederaufbaus und Neudenkens, wurde die Rheinische Post gegründet. Seitdem ist viel passiert, auch in Erkelenz. Nach dem fatalen amerikanischen Bombenangriff am 26. Februar 1945 lag die Stadt in Trümmern. Heute ist sie an vielen Ecken kaum noch wiederzuerkennen. Das zeigt der Vergleich der historischen Fotos aus dem Bestand des Heimatvereins der Erkelenzer Lande mit den Aufnahmen aus dem Jahr 2021 von Ruth Klapproth. Schon in wenigen Jahren könnte sich ein solcher Vergleich wieder lohnen – dann werden in Erkelenz Markt, Franziskanerplatz und Ziegelweiher durch das Projekt Erkelenz 2030 umgestaltet sein und der Stadt wird ein völlig neues Gesicht geben. Die Zeit bleibt nicht stehen.