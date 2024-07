Discounter in Erkelenz So hat sich der Lidl durch den Umbau verändert

Die letzte große Veränderung fällt beim Gang in Richtung Kassenbereich auf. Dort sind in einem der Gänge die Tiefkühlprodukte gebündelt in den Schränken zu finden. Und an der Kasse selbst fällt auf, dass es nun auch drei Selbstbedienungskassen gibt. „Die SB-Kassen sind eine große Neuerung“, sagt Philipp Wiesner. Dort können die Kunden selbst ihre Produkte scannen und anschließend bezahlen – allerdings nur mit Karte. Interessant ist dies vor allem für Kunden, die wenige Waren im Körbchen haben und sich nicht an den anderen Kassen anstellen wollen. „Die Kunden waren anfangs etwas skeptisch, nehmen das aber gut an“, schildert Wiesner. Um den Ablauf zu erleichtern und um den Kunden die Neuerung näher zu bringen, sind in den ersten Wochen noch Mitarbeiter in dem Bereich zu finden, die bei Fragen helfen können und auch direkt auf die Kunden zugehen, um gemeinsam die SB-Kassen auszuprobieren.