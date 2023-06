Diskussion im Bezirksausschuss So geht es mit dem Golkrather Bolzplatz weiter

Das „leidige Thema“ einer vierten Windkraftanlage an der A46 bei Houverath wurde von Klaus Füßer bei der Sitzung des Bezirksausschusses Golkrath in der Mehrzweckhalle nur kurz angesprochen. „Die Fehler wurden früher gemacht“, meinte der Ausschussvorsitzende mit Hinweis auf den Kreis Heinsberg, der vom Oberverwaltungsgericht Münster erfahren musste, dass die Verweigerung einer Baugenehmigung unrechtmäßig sei. Zu Lasten der Anwohner werde der Windkraft „allerhöchste Priorität“ beigemessen, so Füßer. „Die Bürger in Houverath mussten mit dieser Entscheidung rechnen, sie werden unter den Folgen wie etwa Schattenwurf oder Geräuschen leiden.“