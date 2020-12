Standort in Erkelenz : Corona-Impfzentrum geht ab Dienstag in Betrieb

Info

Corona-Zahlen In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gab es am Freitag (Stand: 9 Uhr) 381 aktuelle Corona Fälle – 154 in Erkelenz, 99 in Hückelhoven, 73 in Wassenberg und 55 in Wegberg. Das waren 50 Infizierte weniger als am Vortag. Im Vergleich zu Donnerstag kamen 49 Nachweise hinzu, 98 Menschen gelten nun als genesen.

Inzidenz Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag am Freitag bei 154,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Tote Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis 148 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.