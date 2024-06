„Die Stimmung ist überragend“ So erlebt ein Erkelenzer die EM als Volunteer

Derzeit ist er fast täglich hautnah dran an den Fans, die in Düsseldorf in der Altstadt, am Bahnhof, beim Public Viewing, auf der Fanmeile oder Richtung Arena unterwegs sind. „Wenn die Fans Fragen oder Probleme haben, kommen sie zu mir“, sagt Knorr, den man wie seine vielen Mithelfer am grün-gelben Trikot erkennt. Der Erkelenzer ist begeistert davon, was jeden Tag in der Stadt los ist: „Die letzte Woche war einfach gigantisch, unfassbar. Es hat so viel Spaß gemacht.“ Es ist unschwer zu merken, wie sehr in das EM-Fieber, die tolle Stimmung in Düsseldorf, angesteckt hat.