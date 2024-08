Im 19. Jahrhundert So endete die französische Besatzung in Erkelenz

Nachdem die Franzosen Ende des 18. Jahrhunderts Erkelenz besetzt hatten (wir berichteten in der vergangenen Woche davon), nahmen die neuen Besatzer logischerweise auch viel Einfluss in der Stadt. Beispielsweise auch in der Kirche. Die Ideen der Revolution stimmten mit denen der Kirchen nicht überein. So war es nicht verwunderlich, dass es zu Spannungen kam. Die Kluft zwischen der einheimischen Erkelenzer Bevölkerung und den Besatzern wurde noch vergrößert durch die fanatische Religionsfeindschaft der Franzosen. Am 2. Mai 1798 wurden in der Stadt alle öffentlichen religiösen Zeichen und Zeremonien außerhalb der kirchlichen Gebäude, also Wallfahrten, Prozessionen und Leichenzüge, untersagt und infolgedessen überall die Kreuze an öffentlichen Wegen und auf den Kirchhöfen entfernt. Von der Bevölkerung wurden oft die Kreuze versteckt. Für die Protestanten, die bisher vielfach nur geduldet waren, gab es eine Gleichstellung mit den Katholiken, alle Konfessionen waren gleichberechtigt.