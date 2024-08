Wenig Einsätze, friedliche Stimmung So bewerten die Einsatzkräfte das Electrisize 2024

Am vergangenen Wochenende hat in Erkelenz die 15. Auflage des Electrisize-Festivals auf Haus Hohenbusch stattgefunden. Über das Wochenende verteilt waren 45.000 Festivalbesucher auf dem ehemaligen Kreuzherrenkloster zu Gast. Trotz dieser beachtlichen Anzahl an Menschen sei das Wochenende aus Sicht der Polizei erfreulich ruhig und unauffällig verlaufen, wie Polizeisprecherin Angela Jansen berichtet.