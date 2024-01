„Sing Mött“ in Erkelenz Eine Karnevalsparty zum Mitsingen

Der Erkelenzer singt gerne mit – diese Erkenntnis hat die Kultur GmbH aus dem ersten Weihnachts-Mitsingen in der Stadthalle mitgenommen. Und der Erkelenzer nimmt ansprechende kulturelle Veranstaltungen gerne an. „Die Erkelenzer Bevölkerung ist da echt sensationell. Wenn sich etwas gut anhört, dann kommen die Leute“, sagt Claudia Jansen. Deshalb hat die Kultur GmbH relativ kurzfristig eine weitere Veranstaltung zurück ins Leben berufen: Am 7. Februar, einen Tag vor Altweiber, heißt es ab 19.30 Uhr in der Stadthalle „Sing Mött“.