Feuerwerk Silvesterraketen mit Bedacht zünden

Wie er so hat auch sein Kollege von der Wegberger Feuerwehr, Dietmar Gisbertz, einen Blick auf die Wetterentwicklung am Silvestertag. Wenn es Windböen geben sollte, kann eine Rakete schnell vom Höhenflug abkommen und eine unvorhergesehene Richtung einschlagen. Das sollten die Silvester-Feuerwerker bedenken. Ansonsten gilt auch in Wegberg: Alle Jahre wieder die gleiche Prozedur. Gisbertz ergänzt die Vorsichtsmaßnahmen, die jeder Bürger selbst beachten sollte, um eine weitere: „Wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert, sollte es nicht noch einmal gezündet werden.“ Glücklicherweise hat er in Wegberg noch keine Einsätze an Silvester wegen illegaler Feuerwerkskörper registrieren müssen. Die Grenznähe könnte dazu verleiten, sich Böller und Raketen zu besorgen, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Sie stellen eine größere Gefahr dar, da sie meistens eine größere Sprengkraft haben. Es werde zwar an der Schwalm eine verstärkte Rufbereitschaft geben, so Gisbertz, aber im Prinzip gehe die Freiwillige Feuerwehr mit der nötigen Gelassenheit in die letzte Nacht des Jahres. „Es liegt an den Menschen selbst, ob es eine einsatzfreie Zeit wird.“