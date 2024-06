Siebenjähriger Junge in Kuckum angefahren Polizei sucht nun nach Zeugen

Wie die Polizei am späten Samstagabend noch mitteilte, war der 23-Jährige aus Richtung Wanlo nach Erkelenz unterwegs, als es in Kuckum zu dem Unfall kam. In dem weitgehend umgesiedelten Braunkohledorf am Tagebau Garzweiler leben nur noch wenige der ursprünglichen Bewohner. In den vergangenen zwei Jahren waren dort aber viele ukrainische Flüchtlingsfamilien in zuvor leerstehenden Häusern untergekommen.