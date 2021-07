Fachstelle für sexualisierte Gewalt an Kindern geplant : Jugendämter im Erkelenzer Land wollen Hilfe bündeln

Erkelenzer Land An der geplanten Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt haben fünf Träger Interesse. Kommunen und Kreis arbeiten jetzt daran, die Stelle einzurichten. Wir erläutern, welche wichtigen Hürden schon genommen sind.

Die geplante Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt nimmt allmählich konkrete Formen an. Bereits seit drei Jahren sind die fünf Jugendämter im Kreis Heinsberg in Abstimmung über eine solche kreisweit tätige Einrichtung, wie jetzt in der Sitzung des Jugendhilfeauschusses deutlich wurde. Die Rahmenbedingungen einer solchen Fachberatungsstelle sollen, so der Auftrag des zuständigen Kreis-Jugendhilfeauschusses, durch das Kreisjugendamt geprüft werden.