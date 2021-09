Serenadenkonzert in Erkelenz : Comeback für Chor und Musikverein

Serenadenkonzert in Erkelenz

Cornelius-Burgh-Chor und Städtischer Musikvereins in der Erkelenzer Stadthalle. Foto: Paul Krahe

Erkelenz Das Serenadenkonzert war für die Erkelenzer Musiker die erste Veranstaltung seit vielen Monaten. Die gute Stimmung konnte auch der wetterbedingte Umzug in die Stadthalle nicht trüben.

„Wir machen wieder Musik!“ – so stand es auf dem Plakat der Kultur GmbH Erkelenz, mit dem das traditionelle Serenadenkonzert in der Burg angekündigt wurde. Nach einer langen, coronabedingten Zeit ohne Livekonzerte war es nun endlich wieder so weit, dass Erkelenzer für Erkelenzer musizieren durften.