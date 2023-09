Uraufführung beim Serenadenkonzert Eine Ode an Erkelenz

Nach der Pause übergab Lindt den Dirigentenstab kurz an seinen Kapellmeister Jörg Wilms, um ein Posaunen-Solo bei „The Wind Beneath My Wings“ von Jeff Silbar und Larry Henley zu spielen. Er möchte gerne Talente fördern und fordern, meinte Lindt, deshalb würde er oft Soli in die Stücke aufnehmen. Zu den „Talenten“ gehört auch ein Urgestein des Musikvereins, Karl-Heinz Wawrzinek, der bei „Wunderland bei Nacht“ von Klaus-Günther Neumann mit seiner Trompete in den Vordergrund rückte. Bei den Filmmusiken aus „Brave“ von Patrick Doyle ging das Orchester noch einmal konzentriert und überzeugend zu Werke.