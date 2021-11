Pianist Seong-Jin Cho brilliert bei Meisterkonzert in der Erkelenzer Stadthalle : Verblüffend leicht, enorm ernsthaft

Ausnahmekünstler Seong-Jin Cho sorgte am Piano für „großes Kino“ in der Erkelenzer Stadthalle. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Pianist Seong-Jin Cho fasziniert seine Zuhörer bei Meisterkonzert der Anton-Heinen-Volkshochschule mit einem variantenreichen Spiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Coronabedingt gab es einige Lücken in den ersten Reihen beim Meisterkonzert der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg in der Erkelenzer Stadthalle. Wegen der Pandemie und der steigenden Infektionszahlen hätten viele der Abonnenten wohl auf einen Besuch des Auftritts von Seong-Jin Cho verzichtet, vermutete VHS-Leiter Ingo Rümke durchaus verständnisvoll. Sie verpassten, wie es Theo Krings, Leiter der Jugendmusikschule Heinsberg, begeistert formulierte: „Großes Kino“.

Der schweigsame und bescheiden auftretende Pianist aus Südkorea, der 1994 in Seoul geboren wurde, explodierte förmlich am Flügel und faszinierte seine Zuhörer mit einem ausdrucksstarken, variantenreichen Spiel. Wie es sich für den Preisträger des 17. Internationalen Chopin-Wettbewerbs von 2015 geziemt, stellte der 28-Jährige, der in Berlin heimisch geworden ist, das Werk des polnisch.-französischen Komponisten Frédéric Chopin in den Mittelpunkt des zweiten Konzertteils. Zu Gehör brachte der vielfach ausgezeichnete Pianist Scherzi Nummer 1-4, die als Chopins bedeutendste Klavierwerke angesehen werden. Mit verblüffender Leichtigkeit und zugleich enormer Ernsthaftigkeit stellte der weltweit agierende Seong-Jin Cho die vier unterschiedlichen Scherzi dar.

Ob diese Interpretation der Höhepunkt des Konzerts war oder doch das vor der Pause gespielte Gaspard der la Nuit für Klavier von Maurice Ravel, vermag jeder für sich zu entscheiden. Nach einem munteren Einstieg, der im Gegensatz zum fast schon tragischen Ende des ersten Stücks, der Sonate 1.Oktober 1905 für Klavier in es-moll von Leos Janacek, stand, wechselte das Werk in eine von Melancholie getragene Langsamkeit, ehe es lebhaft, schwungvoll und furios endete. Ravels 1908 entstandene Komposition galt mit seinem Schlusssatz als das zu seiner Zeit schwierigste Solostück für Klavier überhaupt – Schwierigkeiten, die Seong-Jin Cho in völliger Konzentration schier mühelos meisterte. Diese „romantische Dichtungen für Klavier“ bildeten den Kontrast zum Einstiegsstücks, das der tschechische Nationalkomponist Janacek unter den revolutionären Einflüssen in der Spätzeit der Habsburger Monarchie in seiner Heimatstadt Brünn komponierte.