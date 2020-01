Auf Erkelenzer Friedhof : Exhibitionist entblößt sich vor 86-jähriger Frau

Erkelenz Die Polizei berichtete von einem exhibitionistischen Vorfall am vergangenen Sonntag auf einem Erkelenzer Friedhof. Ein Mann entblößte vor einer 86-Jährigen sein Geschlechtsteil.

Dem Bericht zufolge hatte eine 86-jährige Frau aus Erkelenz einen Friedhof in der Erkelenzer Innenstadt besucht. Das war am Nachmittag zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr, als ein Mann, der an einem Gebüsch stand, sich plötzlich zu ihr herumdrehte. Er entblößte sein Geschlechtsteil und manipulierte daran. Daraufhin ging die Frau zügig davon. Der Unbekannte folgte ihr jedoch noch bis zum Ausgang des Friedhofs.