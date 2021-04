Politik in Erkelenz : Senioren – Erka-Bus soll auf Franziskanerplatz halten

Erkelenz Auch wenn persönliche Treffen zurzeit nicht möglich sind, bringt sich die Erkelenzer Senioren-Union weiter aktiv ins politische Tagesgeschehen ein.

Bei der vergangenen Sitzung schaltete sich auch Fraktionschef Marwin Altmann ein, informierte die Senioren-Union unter anderem über den aktuellen Stand bei der Umgestaltung des Franziskanerplatzes, wo die Bauarbeiten in diesem Jahr beginnen sollen. Die Senioren-Union begrüßt diese Umgestaltung, die in erster Linie mehr Aufenthaltsqualität bringen sollen, fordert aber auch eine Anbindung des Franziskanerplatzes an den Erka-Bus, behindertengerechte Parkplätze an der Stadthalle und zeitgemäße Informationstafeln. Um den Platz noch beliebter zu machen, sollten sich Gastronomen mit einem „bürgerfreundlichen, attraktiven Angebot“ ansiedeln.