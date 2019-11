Erfolg für Rollstuhlfahrer in Erkelenz : „Fahrdienst für Rollis“ feiert Erfolg der Gruppe

Erfolg für Rollstuhlfahrer in Erkelenz

Erkelenz Eine Selbsthilfegruppe hat mit Unterstützung von Landrat Stephan Pusch den Fahrdienst für Rollstuhlfahrer gerettet.

Vor rund einem Monat nahm die Selbsthilfegruppe „Fahrdienst für Rollis“ erleichtert die frohe Botschaft in Empfang: Annette Esser bestätigte im Namen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), dass der von den Rollstuhlfahrern mit dem Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung) mehrheitlich gewünschte Fahrdienst auch unter der neuen Trägerschaft des LVR ab 2020 bestehen bleibt.

Die Selbsthilfegruppe traf sich nun zum letzten Mal in diesem Jahr und ließ nach ihrem erfolgreichen Kampf die zurückliegenden Monate gemeinsam mit Landrat Stephan Pusch, Kreisrechtsdirektorin Daniela Ritzerfeld und Sozialamtsleiter Andreas Louven Revue passieren. Nach der Ankündigung der Kreisverwaltung im Herbst 2018, die bisherige Sachleistung zur Mobilitätshilfe in Form eines durch das DRK gewährleisteten Fahrdienstes durch eine pauschalierte Geldleistung ersetzen zu wollen, wurde von Seiten der betroffenen Rollstuhlfahrer Kritik laut. Rollstuhlfahrern Michaela Sommereisen und Norbert Voigt (beide aus Hückelhoven) hatten damals ein Beschwerdeschreiben an die Kreisverwaltung geschickt. Und Landrat Pusch schenkte den Betroffenen Ende 2018 Gehör.