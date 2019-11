Kostümverleih „Sekt & Selters“ in Erkelenz-Lövenich : Piraten, Prinzessinnen und Co.

„Jetzt beginnt für uns das Geschäft erst richtig“, sagt Birgit Heimanns (links), die gemeinsam mit ihrer Freundin Barbara Schläger einen Kostümverleih eingerichtet hat und für die rund um den Karnevalsauftakt am 11. November der erste Großeinsatz bevorsteht. Foto: Renate Resch

Lövenich „Sekt & Selters“ hat den Verleih von Karnevalskostümen aus Hürth nach Lövenich gebracht. Bei den Inhaberinnen Birgit Heimanns und Barbara Schläger können sich Karnevalisten für die fünfte Jahreszeit eindecken.

Von Kurt Lehmkuhl

Wenn in den Wintermonaten wieder gruppenweise Indianer oder Piraten durch die Orte laufen, Säle besetzen oder ihr munteres Treiben auf den Straßen veranstalten, ist die im Rheinland beliebteste Jahreszeit voll im Gange. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich die Piraten oder Indianer in Lövenich eingekleidet haben. Dort, bei „Sekt & Selters“ an der Schweizer Straße geben sich die Piraten oder Indianer in den nächsten Tagen und Wochen quasi die Klinke in die Hand, tauschen ihre Kostüme wieder mit der Alltagskleidung und freuen sich auf das nächste Mal, wenn sie sich fit machen für die närrischen Tage, die Sitzungen oder die Umzüge.

„Jetzt beginnt für uns das Geschäft erst richtig“, meint Birgit Heimanns, die gemeinsam mit ihrer Freundin Barbara Schläger einen Kostümverleih eingerichtet hat und für die rund um den Karnevalsauftakt am 11. November der erste Großeinsatz bevorsteht. Bereits seit einem halben Jahr bieten sie Kostüme aller Art, für jedes Alter und in jeder Größe an. „Fast in jeder Größe“, räumt Barbara Schläger ein, „bei XXXXL müssten wir wohl passen.“ Ansonsten wird passend gemacht, was nicht passen soll. Die beiden Frauen verstehen das Schneidern und Nähern perfekt, sodass jedes Kostüm auf seinen Träger angepasst werden kann. Hauptsächlich auf die Einkleidung von Gruppen ist der Verleih spezialisiert. „Dabei reizt es uns geradezu, die Interessenten mit Kostümen zu versorgen, die es in dieser Kombination nicht gibt. Da wird eine Jacke mit verschiedenen Accessoires und einem Hut schnell zu einem bunten Blickfang. „Im Karneval ist alles erlaubt“, sagt Birgit Heimanns, „und in einer Gruppe kommt manches ungewöhnliche Kostüm noch besser zur Geltung.“ Die beiden Jungunternehmerinnen, die schon seit Kindesbeinen an vom „Bazillus Carnevalensis“ besessen sind und bei der heimischen KG Hoppesäck munter hinter und vor den Kulissen mitmischen, können es gar nicht erwarten, dass es endlich losgeht mit der jecken Zeit – aus privaten und aus beruflichen Gründen. „Es liegt halt in der Natur der Sache, dass wir rund um die Karnevalszeit den meisten Betrieb haben“, sagt Barbara Schläger. Außerhalb der fünften Jahreszeit geht es ruhig zu. „Da gibt es zwar immer mehr Mottopartys oder Themenfeiern, aber das ist kein Vergleich zur Karnevalszeit.“

Info So kam es zum Namen „Sekt & Selters“ Vorliebe Den ungewöhnlichen Namen „Sekt & Selters“ verdankt der Kostümverleih von Birgit Heimanns und Barbara Schläger deren Vorliebe für Sekt. Dann bliebe für die Ehemänner bei den Touren durch den Karneval zwangsläufig nur Selters. Infos Weitere Informationen gibt es unter www.sekt-selters.com und unter 0170 185 5271 (Barbara Heimanns) und 0176 643 994 93 (Barbara Schläger).

Eher zufällig ist es zur Gründung von Sekt & Selters gekommen. Die beiden Frauen hatten 2018 einen Kostümverleih in Hürth bei Köln besucht, in dem sie sich und ihre Gruppen mit Kostümen für die Karnevalszeit eindeckten. Im Gespräch erläuterte die dortige Inhaberin, dass sie aus Altersgründen ihr Geschäft drangeben wolle. „Auf der Rückfahrt nach Lövenich kam uns dann spontan die Idee: Das ist doch auch was für uns.“ Die Ehemänner konnten sich dem Tatendrang nicht widersetzen. „Sie unterstützen uns voll und ganz und waren auch dabei, als wir die Kostüme nach Lövenich holten.“ Jetzt werden die Kleidungsstücke, ergänzt um neue, in einer Zahl von über 2500 im Kostümverleih vorgehalten. Nicht nur die Kostüme nahmen Barbara Schläger und Birgit Heimanns mit aus Hürth, auch viele Stammkunden aus dem Kölner Karneval finden jetzt den Weg in den Verleih, der seit wenigen Wochen im Nysterbachtal beheimatet ist. „Unsere Kunden kommen aus dem Kölner Bereich ebenso wie aus der Düsseldorfer Ecke und selbstverständlich hier aus der Region“, sagt Birgit Heimanns. Zwangsläufig führe das Geschäftsmodell dazu, dass die Beratung und der Verleih nach Terminvereinbarung erfolgt.

„Wir haben für jeden Geschmack das passende Kostüm.“ Von der Steinzeit bis zur Zukunft, vom Kannibalen bis zur Prinzessin bekommt jeder, was er wünscht und was zum Motto passt. „Wir beraten gerne und finden immer etwas“, fügt ihre Freundin hinzu. „Meistens ruft jemand für eine Gruppe an und erläutert uns seine Vorstellung. Wenn er dann mit ein paar anderen zu uns kommt, haben wir schon Vorschläge ausgearbeitet. In aller Regel treffen wir mit unsere Auswahl voll den Geschmack der Kunden“, freut sich Barbara Schläger. Es müssten nicht immer aufwendige und ausgefallene Kostüme sein. „Manchmal wird mit ein paar Tricks und Kniffen mehr erreicht als mit einer durchgestylten Kleidung.“