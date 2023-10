Durch Security-Einsätze Lage im Erkelenzer Freibad hat sich beruhigt

Nach Ende der Freibadsaison haben die Städte Erkelenz und Hückelhoven hinsichtlich der Besucherzahlen ein positives Fazit gezogen. Das Erkelenzer Erka-Bad knackte in diesem Sommer sogar eine Grenze: Exakt 104.212 Besucher gingen in der Freibadsaison zwischen Anfang Mai und Ende September durchs Drehkreuz – wohlgemerkt sowohl für das Freibad als auch für das Hallenbad. Differenziert werden kann dies in Erkelenz nicht, da die Besucher beide Bäder nutzen können.