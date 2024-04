„Sechswochenamt“ Erkelenzerin dreht Film über das Sterben während Corona

Für Aufregung sorgte die Filmcrew, als sie im Linnicher Krankenhaus zu Werke ging. Wegen des Schildes „Hospiz Erkelenz“ am Eingang habe so mancher Passant gedacht, in das leer stehende Gebäude würde das Hospiz untergebracht, berichtet Jansen. Während ihrer Dreharbeiten in Supermärkten in Erkelenz und Rath-Anhoven lief das normale Geschäft reibungslos weiter. „Alle unterstützen uns großartig“, sagt die Filmemacherin. Ob Autoverleiher oder Geschäftsinhaber, Hospiz-Leiterin oder Verwaltungsmitarbeiter. Wo geholfen werden kann, wird geholfen. Das war auch in Bellinghoven so, wo im ehemaligen Bauernhof der Großmutter von Jansen gedreht wurde.