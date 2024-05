Schwimmende PV-Anlage in Hückelhoven Kies, Sand, Sonne statt Sommer, Sonne, Kaktus

Erste Bestrebungen, Zukunftstechnologien für die Energiegewinnung zu nutzen, habe es, so erklärte es Geschäftsführerin Yvonne Hensing, bereits 2016 gegeben. Ausschlaggebend dafür sei gewesen, dass man energieautarker und damit weniger marktabhängig habe werden wollen, so die Geschäftsführung des Kieswerks am Kaphof. Seit 2020 habe man sich dann mit dem Solartechnik-Anbieter „Sunfarming“ aus dem brandenburgischen Erkner ausgetauscht und mit der 2021 gegründeten Tochterfirma „Sunfarming West“ dann schließlich das im August 2023 in Betrieb genommene Konzept erarbeitet. Innovative und nachhaltige Ideen des Solaranbieters, gepaart mit den standortbezogenen Erfahrungen und der Expertise der Kieswerkbetreiber haben dann letztendlich dazu geführt, dass die Floating Photovoltaikanlage von der Idee zur Realität werden konnte. Max Freiherr Spies von Büllesheim gehört neben Yvonne Hensing und Nicole Quadflieg auch zur Geschäftsführung und betonte, dass die Stadt Hückelhoven das Projekt gut begleitet und die nachhaltigen Bestrebungen des Unternehmens damit gefördert habe.