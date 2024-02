Frontaler Zusammenstoß Schwerer Unfall bei Holzweiler

Erkelenz · In Holzweiler sind am Freitagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Die Kreuzung an der Landstraße musste gesperrt werden, weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

02.02.2024 , 14:57 Uhr

Die beiden Autos prallten frontal zusammen. Foto: Tim Schäfer

(RP) An der Kreuzung der Landstraßen 117 und 19 bei Holzweiler ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Autounfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Fahrzeug beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen. Wie schwer sich die beiden Fahrer der Autos verletzt haben, war zunächst noch unklar. Ihre Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall allerdings schwer beschädigt. Weil auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr anrücken. Der Kreuzungsbereich musste für den Verkehr gesperrt werden.

