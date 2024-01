„Mein Lokal, Dein Lokal“ Marktschänke siegt bei TV-Show und holt Goldenen Teller

„Wir hatten heimlich schon damit gerechnet zu gewinnen“, verrät die Sommelière. Mit dem Restaurant „Hasenbande“ aus der Vitusstadt hatte die Marktschänke den kulinarischen Wettstreit, bei dem sich die Gastronomen an fünf Tagen gegenseitig besuchen und bewerten, zunächst punktgleich angeführt. Dann lag es an Moderator Mike Süsser, der bekannte Gastro-Experte vergab ebenfalls Punkte für die Gerichte: Vorspeise, Hauptgericht und Dessert. Für eine Woche bleibt der Gewinn, der Goldene Teller, nun in Schwanenberg. Raphaela König sagt stolz: „Wir haben ihn auf unsere Theke gestellt.“ Bis der nächste Koch-Sieger feststeht, wird die Auszeichnung jetzt in der Schwanenberger Marktschänke zu bewundern sein.