Deutscher Schulpreis Franziskusschule zählt zu Besten im Land

„Wir haben gemerkt, wie gut die Lehrkräfte hier zusammen arbeiten, wie hier bei jeder Entscheidung multiprofessionell gearbeitet wird. Die OGS und die Inklusion wird beispielsweise überall mitgedacht“, sagte Dirk Richter. Der Professor für erziehungswissenschaftliche Bildungsforschung an der Uni Potsdam ist Teil der Jury, die zwei Tage an der Franziskusschule hospitierte, den Unterricht an den beiden Standorten in Erkelenz und Houverath verfolgte, mit Personal aus verschiedenen Bereichen sprach und sich so einen Eindruck machte.