Corona-Krise im Erkelenzer Land : Schulen machen gute Erfahrungen mit Selbsttests

Auch die Schüler der Klasse 6c des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums in Wegberg sind wieder im Unterricht mit Stephanie Gatzen. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenzer Land In den Schulen des Erkelenzer Landes kommen bereits Selbsttests zum Einsatz. Die Erfahrungen sind bislang durchweg positiv. Am Montag startete der Wechselunterricht für alle Schüler auch an den weiterführenden Schulen.