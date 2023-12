Verkehrssicherheitskampagne in Erkelenz Sehen und gesehen werden

Es ist ein Anblick, den man so nicht allzu häufig in der Erka-Sporthalle zu sehen bekommt. Statt turnenden Kindern trifft man auf Schüler, die an einem Fahrrad werkeln oder Gefahrenwesten anprobieren. In Kooperaion mit der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinde und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS NRW) veranstaltete die Stadt Erkelenz als Mitgliedskommune die Verkehrssicherheitskampagne „Aktion Licht – sehen und gesehen werden“ zum Ende des Jahres mit mehreren Schulen.