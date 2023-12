Schulen in Erkelenz Die Digitalisierung wird teuer

Seit 2020, als wegen der Corona-Pandemie auf einmal alles ganz schnell gehen musste, arbeitet die Stadt Erkelenz verstärkt an die Digitalisierung ihrer Schulen. Vier Personen sind in der Stadtverwaltung mittlerweile mit dem Thema beauftragt. Der sogenannte „Digitalpakt“, den die Bundesregierung ausgerufen hat, verursacht für die Kommune allerdings immer höhere Kosten. Denn weitere Fördermittel wird es aller Voraussicht nach nicht geben, nachdem der Bund die im siebenstelligen Bereich liegende Rechnung bislang getragen hat. „Ich sehe keine Signale, dass dies fortgesetzt wird“, sagte Schuldezernent Hans-Heiner Gotzen jetzt im Erkelenzer Schulausschuss. Da mit der Digitalisierung ein Weg eingeschlagen worden sei, von dem es keine Rückkehr mehr gebe, sieht er die Stadt nun in einer Kostenfalle.