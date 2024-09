Schule im Kreis Heinsberg Viele Wege führen zum Abitur

Markus Görtz, der stellvertretende Schulleiter und ehemalige Abteilungsleiter der Oberstufe, bedient sich eines Bildes, um den Weg zum Abitur an einer Gesamtschule zu beschreiben: „Ich nehme da immer das Bild eines Zuges, der an einem Gymnasium in Klasse 5 startet und in hohem Tempo zum Abitur fährt. An der Gesamtschule genehmigt es sich der Zug aber auch, zwischendurch mal anzuhalten.“ Die Gesamtschule müsse erkennen, wo Neigungen und Talente der Schüler liegen und diese zu fördern. So finden sich Jahr für Jahr, wenn die Gesamtschule im Schnitt zwischen 70 und 80 Schülerinnen und Schüler mit dem Abiturzeugnis verabschiedet, auch immer diejenigen wieder, die in der Grundschule die Empfehlung für die Haupt- oder Realschule hatten.