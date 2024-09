Von Auschwitz bis Australien Wenn Lehrer zu Reiseleitern werden

Ist diese konkrete Klassenfahrt schon besonders, so gibt es auch an der Gemeinschaftshauptschule Erkelenz Fahrten, die die Erinnerungskultur fördern. Jedes Jahr geht es nach Auschwitz, dort, wo einst mehr als eine Million Menschen von den Nazis ermordet wurden. Im Kampf gegen das Vergessen, im ständigen Erinnern an das jüdische Leben in Erkelenz und an die Verbrechen und Gräueltaten der Nationalsozialisten sind alle weiterführenden Schulen in der Stadt vorbildlich engagiert. Jedes Jahr berichten die GHS-Schüler von intensiven und bedrückenden Momenten, die lehrreich seien und zum Nachdenken anregen.